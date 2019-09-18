دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية العواتة

بنغازي 18 سبتمبر 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء احتياجات بلدية العواتة، وذلك خلال اجتماع عقده مع عميد بلدية العواتة السيد محمد ابراهيم ميلاد، بحضور سيادة عضو مجلس النواب عن منطقة النواحي الأربعة السيد علي المجدوب، وعضو المجلس الاجتماعي بالبلدية السيد محمد عبدالله.

وناقش دولته خلال الاجتماع البدء في تنفيذ عدد من المشاريع ببلدية العواتة من حيث صيانة بعض المدارس و حفر بعض آبار المياه. كما ناقش الاجتماع صيانة المركز الصحي بالبلدية و رصف طريق مدخل البلدية بطول 3 كيلو متر.

يشار إلى أن منطقة النواحي الأربعة تضم بلديات (سوق الخميس – السبيعة – سيدي السايح – قصر بن غشير – العواتة). (وال – بنغازي)

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