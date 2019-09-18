رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل أعمال النظافة العامة داخل مدينة بنغازي

بنغازي 18 سبتمبر 2019 (وال) – شدد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على ضرورة الاهتمام بملف النظافة العامة في بلدية بنغازي وذلك خلال اجتماع عقده في إطار متابعته الدائمة للبلدية.

وحضر الاجتماع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء السيد صلاح ماضي، إضافة إلى الشركة المستلمة لأعمال النظافة العامة بمدينة بنغازي.

وناقش دولته خلال الاجتماع سير ملف أعمال النظافة العامة، والعوائق والعراقيل التي تواجه سير العمل، صادرا تعليماته بضرورة تغطية كافة مناطق وشوارع المدينة بأعمال النظافة العامة حفاظا على صورة المدينة. (وال – بنغازي)

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