وزير المالية يبحث مع رئيس البنك الأفريقي للتنمية التعاون في شتى المجالات .

بحث وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري ” مع رئيس البنك الأفريقي للتنمية ” أدي سيما ” الحصول على فرص دعم البنك لدولة ليبيا، بتمويل بعض المشروعات الإستراتيجية.

وبحسب بيان لوزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” فان الطرفان ناقشا فرص توظيف القدرات والكفاءات الليبية بإدارات البنك، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتطوير.

ويأتي هذا اللقاء على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية لمحافظي البنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتندرج تلك الاجتماعات، التي يحضرها وزراء المالية في الدول أعضاء البنك، في إطار توجيهات محافظي البنك التي قدمت خلال الاجتماعات السنوية لهذه المؤسسة خلال يونيو 2019.

واستهدفت الاجتماعات النظر في مسألة الزيادة العامة في رأس مال البنك الإفريقي، إضافة إلى المحور الأساسي للإصلاحات، التي ستسمح لهذه المؤسسة أن تكون أكثر فعالية وأكثر احترافية.

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