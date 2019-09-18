 صنع الله يصدر قرار بإيقاف “خيرالله صالح” عن العمل

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” بصفته رئيس الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط القرار رقم (07) لسنة 2019 بتاريخ اليوم 18 سبتمبر” بشأن إيقاف مستخدم عن العمل “

وكان هذا القرار صدر ضد ” خير الله صالح عبدالسلام ” عضو لجنة الإدارة للشؤون الفنية والمناطق الوسطى والشرقية التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط .

هذا وقد تم بموجب القرار الصادر اليوم أحالة ” خير الله صالح ” إلى المحامي العام للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية المنسوبة أليه .

يذكر أن ” خير الله صالح ” مرشح لمنصب رئيس مجلس أدارة شركة البريقة لتسويق النفط بعد انفصالها عن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس واعتماد القرار 125 لسنة 2019 من قبل الحكومة الليبية المؤقتة بشأن أعادة تشكيل مجلس أدارة الشركة .

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