الاجتماع الأول للجنة الإدارة الجديدة لشركة البريقة لتسويق النفط

بنغازي 18 سبتمبر 2019 (وال) – عقد مجلس الإدارة الجديد لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز وكافة مدراء الإدارات الاجتماع الافتتاحي الأول مساء اليوم الأربعاء بصالة الاجتماعات الرئيسية بمدينة بنغازي .

وقال رئيس لجنة الإدارة المهندس خير الله صالح عبد السلام خلال افتتاح الاجتماع الأول “ليس انقساما أو انفصالا ولسنا دعاةٌ للجهوية البغيضة بل وقوفٌ بقلب مهامنا الوطنية الملقاة على عاتق شركة البريقة لتسويق النفط بتوفير أهم المواد الاستراتيجية على مستوى البلاد المُشغلة لمؤسسات الدولة ولحياة المواطن اليومية وتسيير المصالح العليا للبلاد “.

وأوضح عبد السلام أنه كان من الواجب الوطني أتخاذ هذا الإجراء اضطرارا وليس خياراً لرفع المعاناة ولتتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها ومهامها الوطنية وبشكل يومي حزماً للأمور وتصحيحاً للأوضاع حفاظاً على سير خدمات الشركة المتعثرة .

وذكر أنه من المعلوم أن الشركة بالمناطق الوسطى والشرقية تقوم بإمدادات كافة المناطق المحررة من المناطق الغربية والجنوبية فضلاً على مهامها الأصيلة بالمناطق الوسطى والشرقية دون زيادة لحصص المحروقات الممنوحة.

وأشار إلى أن لجنة الإدارة الجديدة تشكلت بناءا على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني رقم ( 90 ) لسنة 2019 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة في الثاني عشر من سبتمبر الجارِي وقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ـ بنغازي رقم (125) بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط . (وال – بنغازي) ع ع

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