مناقشة آلية جباية الرسوم المالية وسبل تشجيع الاستثمار في بلدية بنغازي

بنغازي 18 سبتمبر 2019 (وال) – اجتمعت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار ببلدية بنغازي برئاسة عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي الأستاذ إدريس غيث اقدورة وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس أحمد فرج الطيرة، راضية عياد المذبل، وعبدالباسط سليمان عبدالسلام.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء اقتراحات الرسوم ذات الطابع البلدي وتحديد طُرق تحصيلها والعمل على جبايتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتحسين مُستوى الخدمات المحلية وتشجيع القطاع الخاص من خلال وضع خارطة استثمارية تُحدد فيها الفرص الاستثمارية المُتاحة بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

وأكدت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار بأن المصلحة العامة تقتضي أن تتوحد جميع الجهود وتتكاثف من أجل تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحقيق الانتعاش الاقتصادي للمدينة. (وال – بنغازي) س م/ ع ع

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