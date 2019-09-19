أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.35 و 4.345 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.335 و4.34 دينار

اليورو 4.73 دينار

الجنية الإسترليني 5.30 دينار

الليرة التركية 0.76 دينار

الدينار التونسي 1.52 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدولار الكندي 2.88 دينار

الدينار الأردني 6.05 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.37 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ154 دينار

كسر الفضة 1.95 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.85 دينار

دولار بشيك المصدق 4.45 دينار / التنمية = 4.47 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.