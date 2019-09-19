مساعٍ لاستفادة ليبيا من دعم البنك الأفريقي للتنمية

شارك وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري يوم أمس الأربعاء في اجتماعات اللجنة الاستشارية لمحافظي البنك الأفريقي للتنمية الذي انطلق بشرم الشيخ في مصر.

وبحث بومطاري مع مسؤول البنك الأفريقي “أدي سيما” إمكانية استفادة ليبيا من الدعم المالي المقدم للأعضاء بالإضافة إلى تطوير آلية التعاون والتدريب وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات مع مسؤولي البنك والدول الأعضاء.

وتملك ليبيا حصة في استثمارات البنك تمنحها ما قدره 3.6 % من إجمالي الأصوات التي تتم عند الانتخابات أو في القرارات الاستراتيجية.

يُشار إلى أن أعمال اللجنة الاستشارية لمحافظي البنك الأفريقي للتنمية تتواصل حتى السبت المقبل بمشاركة 200 شخصية منهم محافظو بنوك ووزارء مالية للدول الأعضاء.

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