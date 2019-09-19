المُقاطعة تُكبّد الخطوط القطرية خسائر كبيرة

تقرير جديد للخطوط القطرية يكشف عن تكبدها خسارة أخرى تبلغ 639 مليون دولار للسنة المنتهية في مارس 2019، وذلك إثر مقاطعة جيرانها لها للسنة الثانية على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تقييد طرقها الجوية بالإضافة لارتفاع التكاليف عليها.

الخطوط القطرية أبدت أسفها حيال هذه الخسائر التي حلت بها بسبب عزوف وجهات كبيرة عن التعامل معها، وأبرزها الإمارات التي كانت تعد سوقا رئيسية للشركة القطرية بالإضافة إلى السعودية والبحرين ومصر ما شكل حصارا اقتصاديا على قطر بعد أن أغلقت هذه الدول مجالاتها الجوية وحدودها وأسواقها بوجه الدوحة.

فبعدما كانت الخطوط القطرية من أسرع الخطوط نموا في العالم أصبحت تصارع الزمن لحل الأزمات التي حلت بها منذ 2017، الأمر الذي دعاها إلى إضافة 11 وجهة جديدة خلال السنة المالية السابقة؛ ليبلغ عدد الوجهات الجديدة لها 31 وجهة على الإنترنت حتى تعمل عليها الطائرات التي كان يتم تشغيلها على الوجهات المتوقفة، ناهيك عن إضافة 25 طائرة جديدة إلى أسطولها الجوي؛ سعيا من الشركة للتخفيف من آثار النزاع الذي هوى بأرباحها إلى الحضيض، غيرَ أن نتائج الخسائر المتكررة لا تبشّر بالخير.

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