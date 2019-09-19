معالي وزير الزراعة يبحث تفعيل المشاريع الزراعية التابعة لبلدية باطن الجبل

شحات 19 سبتمبر 2019 (وال) – التقي معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني مع عميد بلدية باطن الجبل جمال طمين صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة شحات .

الاجتماع تركز حول تفعيل المشاريع الزراعية التابعة لبلدية باطن الجبل، وأهمها مشروع بدر للنخيل والزيتون والذي يعتبر من أهم المشاريع الزراعية في انتاج الزيتون والتمور ولازال قائمًا حتى الآن .

كما ناقش معالي الوزير مشروع تيجي الزراعي وتكليف مجلس إدارة له .

ومن جهته، طالب عميد البلدية بدعمهما وتشكيل لجنه لزيارة المشروعين والوقوف على المختنقات التي تعيق عملهما بالطريقة المثلى .

وبدوره وعد معالي الوزير الزيداني بدراسة معتمدة لاحتياجات المشروعين وتحويلها إلى مجلس الوزراء ليتم إدراجها في الميزانية القادمة . (وال – شحات) ع ع

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