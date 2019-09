كشفت شركة الخطوط الجوية القطرية أن خسائرها تفاقمت إلى 639 مليون دولار في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس 2019.

حيث سجلت خسائر الخطوط الجوية القطرية ما قيمته 69 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2018.

وبحسب الشركة فإن السنة المالية الماضية كانت مليئة بالتحديات، أبرزها فقدان الطرق الناضجة، وارتفاع تكاليف الوقود وتقلبات العملات الأجنبية.

هذا ونمت الإيرادات الإجمالية للمجموعة بنسبة 14 في المائة سنوياً، كما نمت إيرادات الركاب بنسبة 14.3 بالمئة، وإيرادات الشحن 16.8 بالمئة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر بحسب البيان:

“كان عاماً شهد إنجازات في مواجهة الشدائد على الخطوط الجوية القطرية، على الرغم من التحديات التي لا مثيل لها في صناعة الطيران”.

ويُعاني الخليج العربي من أزمة بدأت في 5 يونيو 2017 إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه قطر بشدة.

The post بفعل الحصار.. الخطوط الجوية القطرية تخسر مئات الملايين من الدولارات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا