مساعٍ لتشجيع الاستثمار وتحسين أوضاع بنغازي اقتصادياً

بحثت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار التابعة لبلدية بنغازي عملية الجباية وآلية تشجيع الاستثمار داخل المدينة لإنعاشها اقتصادياً.

وترأس الاجتماع الذي تم فيه بحث عملية الجباية عضو المجلس التسييري للبلدية إدريس غيث بحضور كافة أعضاء اللجنة.

وتطرق الحضور إلى الاقتراحات المالية المُقدمة بشأن الرسوم التي أطلق عليها “رسوم الطابع البلدي” بالإضافة لطرق تحصيلها بأفضل وأسهل صورة ممكنة.

وشدد غيث خلال الاجتماع على أهمية وضع آلية للاستفادة من الجباية قدر الإمكان، كما سلط الضوء على مدى انعكاسها على تحسين مستوى الخدمات في البلدية.

كما ناقش أعضاء لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار في سياق اجتماعهم ضرورة تشجيع القطاع الخاص ما يسهم في إنعاش الاقتصاد في بنغازي.

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