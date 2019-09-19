في ظل تنامي الاتهامات للحكومة بإهدار المال العام.. مالية الوفاق تطلب من البنك الأفريقي للتنمية دعمًا ماليًا

طرابلس-العنوان

شارك وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، باجتماعات اللجنة الاستشارية لمحافظي البنك الأفريقي للتنمية.

وقال المكتب الإعلام بالوزارة، إن بومطاري اجتمع على هامش هذه الاجتماعات مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية، البرفيسور أدي سيما، وبحث معه فرص الحصول على دعم البنك لدولة ليبيا بتمويل بعض المشروعات الإستراتجية.

كما بحث معه فرص توظيف القدرات والكفاءات الليبية بإدارات البنك، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتطوير.

وذكرت الوزارة، أن رئيس البنك رحب بمقترحات مالية الوفاق.

ويأتي هذا الطلب في ظل تزايد الاتهامات الموجهة ضد حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، بشأن إهدار المال العام والأموال الليبية لدعم المليشيات الإرهابية في طرابلس، وشراء الأسلحة التي تقاتل بها ضد القوات المسلحة.

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