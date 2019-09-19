هيأة الكهرباء في الحكومة المؤقتة: خروج محطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك. ف) في شحات عن الخدمة لغرض الصيانة

البيضاء 19 سبتمبر 2019 (وال)- قال المتحدث باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة الخميس، إن محطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك. ف) التي تقع في مدينة شحات ستخرج عن الخدمة لغرض الصيانة.

وقال ربيع خليفة – في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – إن الهدف من الصيانة هو المحافظة على هذه المحطة التي تُغذي رقعة جغرافية كبيرة في منطقة الجبل الأخضر.

وأضاف ربيع خليفة أنه “وفقًا للصيانة المبرمج لها، سيتم يوم غد الجمعة، الخروج بالمحطة عن الخدمة، وذلك لإجراء الصيانة على بعض المحولات، وكذلك غسل المحطة بالكامل وتنظيف العوازل من الأتربة، وتغيير البعض منها، من أجل حماية المحطة ولتفادي الفصل فيها أو خروجها عن العمل نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة”.

وأشار ربيع خليفة إلى أن أعمال الصيانة ستبدأ صباح يوم غد الجمعة، وتنتهي قُبيل صلاة الجمعة أي ستكون ساعات العمل عليها في حدود 4 ساعات فقط لا غير، والمدن والمناطق التي تتغذي منها هذه المحطة هي: جزء كبير من مدينة البيضاء، شحات، منطقة الفائدية، الأبرق، لملودة، القبة، عين مارة، سوسة، إلى جانب بعض من المناطق الأخرى المتاخمة للمحطة.

وأوضح ربيع خليفة أنه “من خلال كل المناشير السابقة، وهذا المنشور، تسعى الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، مد جسور التواصل مع المواطن وإحاطته بكل أخبار ما يتعلق بشبكة الكهرباء، وأنه على كافة المواطنين القاطنين في المدن والمناطق المحيطة بالمحطة، بأنه سيتم فصل الشبكة يوم الجمعة لمدة 4 ساعات، وحال انتهاء الصيانة سيتم إرجاع التيار الكهرباء”. (وال- البيضاء) ع ع

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