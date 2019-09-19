“راس لانوف” تستعد لإعادة تشغيل وحدات المجمع الصناعي

أقامت إدارة التدريب والتطوير بشركة راس لانوف برنامجا تدريبيا للمستخدمين بالشركة كلا حسب تخصصه تحت عنوان “تشغيل وصيانة المعدات الدوارة” وذلك لإعادة تشغيل وحدات المجمع الصناعي والرفع من كفاءة العاملين .

وشارك في البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة أسبوعين 16 مستخدما من إدارة الصيانة وإدارة الميناء وإدارة الإطفاء ومنع الخسائر واشتمل البرنامج على تدريبات خاصة لكل مُسْتَخدَم حسب تخصصه.

واشتملت الدورة التعريف بالصيانة وأنواعها وأهدافها وكيفية تشغيل وصيانة المضخات وضواغط الهواء والتروبينات الغازية لتحقيق السلامة المهنية والصناعية ورفع كفاءة العاملين وتسعى الشركة من خلال الدورة إلى إعادة تشغيل المجمع الصناعي بعد فترة طويلة من التوقف.

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