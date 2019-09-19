هيأة المواصلات في الحكومة المؤقتة تُتابع أعمال صيانة طريق كركورة العام

كركورة 19 سبتمبر 2019 (وال)- قام مندوب جهاز تنفيذ مشروعات الطرق بالمنطقة الشرقية التابع للهيأة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة، بزيارة لمنطقة كركورة غربي بنغازي.

هذا وتفقد مندوب الجهاز رفقة مدير عام شركة إيمار للمقاولات والاستثمار العقاري أرضية العمل، وذلك تنفيذًا لتعليمات الحكومة الليبية المؤقتة، وبناء على مقررات اللجنة الوزارية بالهيأة العامة للمواصلات التي زارت المنطقة في خريف عام 2017.

وقال المهندس محمد المشيطي – لوكالة الأنباء الليبية – إن الجهاز على استعداد تام لمتابعة أعمال الصيانة الجارية، والقيام بزيارات ميدانية لموقع العمل، لضمان جودة المواد المستعملة، ومن أجل تسليم المشروع في المدة المتفق عليها بالعقد المُبرم

من جهته، قال مختار محلة كركورة السيد فتح الله أبريك إن الشركة باشرت في أعمال المسح والرفع، استعداد لمباشرة العمل عقب حل المشكلة التي واجهت سيّر العمل، حيث إن المنفذ الرئيسي الوحيد للمنطقة، سيخضع للصيانة من قبل الشركة المنفذة، ما يؤدي إلى مشكلة حركة المرور في الطريق العام.

وأوضح أبريك أن أصحاب الآلات الثقيلة في المنطقة، باشروا في فتح مسار جانبي، لتسيير حركة السير، تمهيدًا لعملية صيانة الطريق العام بالمنطقة لحل المشكلة المرورية.

وبدوره، أكد مدير عام شركة إيمار للمقاولات أشرف البركي أنه أثناء زيارته لموقع العمل، بأن الشركة استلمت الصيانة بداية من سبتمبر من العام الجاري، وستسلم المشروع في المدة المتفق عليها بالعقد المُبرم مع جهاز تنفيذ مشروعات الطرق بالهيأة العامة للمواصلات في المنطقة الشرقية. (وال- كركورة) ع م/ ر ت

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