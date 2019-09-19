بالصور .. قطع في كابل الألياف البصرية أجدابيا المقرون

بنغازي 19 سبتمبر 2019 (وال)- شهدت مدن المنطقة الشرقية والجنوبية منذ صباح اليوم الخميس، انقطاع في شبكة الاتصالات الهاتف المحمول لشركة لبيانا للهاتف المحمول، بسبب قطع في كابل الألياف البصرية أجدابيا المقرون.

هذا وكانت شركة لبيانا للهاتف المحمول قد تقدمت – في بيان – باعتذار لمستخدمي الشبكة في المنطقة الشرقية والجنوبية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ذلك راجع إلى حدوث انقطاع في كوابل الألياف البصرية التابعة لشركة هاتف ليبيا، وأنه جاري العمل على إرجاع الخدمة بشكل عاجل وسريع. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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