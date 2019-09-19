الحرس البلدي أجدابيا يضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية

أجدابيا 19 سبتمبر 2019 (وال)- تمكنت دوريات تابعة لإدارة التفتيش والمتابعة بفرع جهاز الحرس البلدي أجدابيا، من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية التي تُباع في أسواق ومتاجر المدينة.

وقال مدير إدارة التفتيش رائد سعد أسويكر إن “الحملة جاءت من أجل تفعيل الأمن الغذائي، وحماية المستهلكين من الباعة والتجار معدومي الضمير الذين يتاجرون بها.

وأكد سويكر أن إدارة التفتيش والمتابعة، ستقوم بمتابعة محال بيع السلع الغذائية والدوائية، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية في المدينة.

وطالب سويكر المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات من التجار والباعة، أو أي سلع منتهية الصلاحية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. (وال – أجدابيا) س م/ ر ت

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