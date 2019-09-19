جهاز حرس المنشآت النفطية يقوم بدورية مشتركة لتأمين المنشآت

الواحات 19 سبتمبر 2019 (وال)- قام جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الواحات، بدورية مشتركة ضمّت كل من سرية الشرطة العسكرية، وسرية الاستخبارات العسكرية، وسرية الرابعة استطلاع بالواحات، ومديرية أمن جالو.

هذا وشملت الدوريات كافة الحقول النفطية الواقعة بالقرب من مناطق: جالو، أوجلة، أجخرة، وحقول: النخلة، النافورة، آمال، الزويتينة 103، أبو الطفل، بالإضافة إلى الحقول الواقعة في نطاق حوض مراده، زلة، السماح، زلطن، وصولا إلى أقصى الجنوب بحقل الواحة.

وتعمل المنشآت النفطية بشكل جيد، بتأمين من قبل القوات المسلحة، بتسييّر دوريات لضبط الخروقات من أيّ مجموعات خارجة عن القانون. (وال – الواحات) س م/ ر ت

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