وكيل عام وزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة يبحث مشاكل مركزي الوطني للوقاية والحجر الزراعي والصحة الحيوانية

شحات 19 سبتمبر 2019 (وال)- عقد السيد وكيل عام وزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة المهندس محمد عبد العالي الخميس، اجتماعًا ضم المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، ومركز الصحة الحيوانية.

هذا ويأتي الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في بلدية شحات، دعمًا للمراكز التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، باعتبارها الأذرع الفاعلة لها.

وناقش المهندس محمد عبد العالي خلال الاجتماع، احتياجات المركزين باستفاضة، ووضع آلية لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، بتخصيص مبالغ مالية لكلا المركزين، وذلك لسد احتياجاتهم من التحصينات والمبيدات والآلات الرش المحمولة، والتعاقد لاستجلابها للبدء في حملات الوقاية والتحصينات والتي دأبت عليهما الوزارة.

وأكد المهندس محمد عبد العالي على ضرورة الإسراع في توفير هذه المتطلبات في أسرع وقت ممكن، لتواكب الموسم المحدد لها، إلى جانب التركيز على الجانب الإعلامي لتوعية المزارعين والمربين من خطر الآفات والمبيدات غير المرخصة. (وال- شحات) ع ع

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