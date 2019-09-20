شركة السهم تعلن استعدادها لتسيير رحلات بين طرابلس ومصراتة

أعلنت شركة السهم للنقل العام المساهمة، عن استعدادها لتسيير رحلات بين مدينة طرابلس ومطار مدينة مصراتة ذهابا وعودة.

وأوضحت إدارة الشركة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن حافلاتها مزودة بأكثر من تسعة وأربعين مقعدا، إضافة لكاميرات مراقبة وسِعة إضافية لشحن الحقائب في أَسفل الحافلة، ولم تكشف السهم عن موعد بدء تقديم الخدمات.

وكانت قد انتقلت الرحلات الجوية الدولية بالمنطقة الغربية من مطار ميعيتقة إلى مطار مصراتة، خلال الأيام الماضية، بعدما تم إغلاق المطار نتيجة القصف الجوي المتكرر.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة السهم الشهر الماضي عن وصول الدفعة الأولى من حافلات لنقل الركاب مستوردة من الصين وسيتم تشغيلها داخل مدينة طرابلس كمرحلة أولى.

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