الآغا: مركزي طرابلس ضخ مبلغاً ضخما لمُسلحي مصراتة

أكد رئيس قسم السيولة النقدية بمصرِف ليبيا المركزي رمزي الآغا وصول طائرة خاصة إلى مطار مصراتة وعلى متنها عدد من الموظفين التابعين لمصرف ليبيا المركزي طرابلس لنقل مبالغ مالية تقدر بـ100 مليون دولار أمريكي لإيداعها بقسم الإصدار مصراتة التابع للمركزي.

الآغا أشار إلى أن هذه الأموال مخصصة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق وقد تم خصمها بمقابل السعر الرسمي للدينار دون إضافة الرسم من حساب الوزارة بإدارة العمليات المصرفية.

وأوضح أن هذه المبالغ ستصرف لتغطية تكاليف الأسلحة ومرتبات الخبراء الأجانب المشاركين في العمليات العسكرية بناء على تعليمات من وزير الداخلية فتحي باشاغا، وبيّن الآغا أن استخدام عمليات التحويل والتحايل بالاعتمادات عن طريق المصارف أصبح أسلوباً مكشوفاً ويسهل تتبعه فاتجهت حكومة الوفاق لإحضار العملة نقدا إلى فرع المركزي مصراتة.

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