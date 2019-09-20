الدولار يواصل صعوده أمام الدينار الليبي

صعد الدولار أمام الدينار لليوم الثالث على التوالي في السوق السوداء للعملات الأجنبية في مدينتي طرابلس وزليتن.

وارتفع الدولار بمقدار قرش واحد عند الإغلاق الإسبوعي، الخميس، ليتم تداوله 4.34 دينار، هذه الارتفاعات شملت اليورو الذي صعد هو الآخر بمقدار قرشين وبيع بـ4.74 دينار، أما الذهب عيار 18 فقد انخفض عند 152 دينارا للغرام.

أما العملات العربية قد استقرت لليوم الثاني على التوالي حيث تم تداول الدينار التونسي عند 1.52 دينار، أما الجنيه المصري فقد استقر هو الآخر أمام الدينار في الحدود الليبية المصرية وتم تداوله 0.27 قرشاً للجنيه، أما الليرة التركية فقد شملتها حالة الاستقرار هي الأخرى وتم تداولها على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا عند 0.76 قرشا لليرة.

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