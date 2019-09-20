النفط يتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي في أشهر

دفعت توترات الشرق الأوسط التي زادت بفعل تخريب منشأتين نفطيتين بالسعودية أسعار النفط نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال أشهر بنسبة تزيد على سبعة في المئة (7%) هذا الأسبوع.

ويتجه خام القياس العالمي للارتفاع بنحو 7.7% خلال الأسبوع الجاري وهو أكبر صعود أسبوعي له منذ يناير.

وسجل برنت في جلسة افتتاح اليوم الجمعة 64.75 دولارا للبرميل بارتفاع 35 سنتا فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا إلى 58.64 دولار للبرميل متجها للارتفاع نحو 7.1% في الأسبوع وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يونيو.

يُشار إلى أن مستوى إنتاج السعودية النفطي قد تراجع إلى قرابة النصف بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت أرامكو قبل أيام.

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