اقتصاد

النفط يتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي في أشهر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دفعت توترات الشرق الأوسط التي زادت بفعل تخريب منشأتين نفطيتين بالسعودية أسعار النفط نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال أشهر بنسبة تزيد على سبعة في المئة (7%) هذا الأسبوع.

ويتجه خام القياس العالمي للارتفاع بنحو 7.7% خلال الأسبوع الجاري وهو أكبر صعود أسبوعي له منذ يناير.

وسجل برنت في جلسة افتتاح اليوم الجمعة 64.75 دولارا للبرميل بارتفاع 35 سنتا فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا إلى 58.64 دولار للبرميل متجها للارتفاع نحو 7.1% في الأسبوع وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يونيو.

يُشار إلى أن مستوى إنتاج السعودية النفطي قد تراجع إلى قرابة النصف بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت أرامكو قبل أيام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك