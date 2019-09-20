بنغازي.. إدارة البريقة تعقد أولى اجتماعاتها

عقد مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز الجديد والمشكل بقرار من رئيس مجلس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي أول اجتماع له داخل قاعة الاجتماعات الرئيسية في بنغازي.

وأكد رئيس لجنة الإدارة خير الله عبد السلام خلال افتتاح الاجتماع أنه سيقوم بدوره لتحقيق استراتيجية ناجحة للشركة من خلال توفير أهم المواد الاستراتيجية المشغلة لمؤسسات الدولة والتي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

ونوه عبد السلام بضرورة إيفاء الشركة بالتزامتها ومهامهما الوطنية بشكل يومي حتى تتغلب على المشاكل والعراقيل التي تواجهها للحفاظ على سير خدماتها بشكل مستقر.

وكان مدير مكتب إعلام شركة البريقة بالمنطقة الشرقية عادل بن دردف قد أعلن إقالة اللجنة المكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وتشكيل لجنة جديدة للشركة، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد عملية جراحية كان لا بد منها.

وأضاف بن دردف في تصريحات خاصة لـ218 أن هذه الإجراءات جاءت بعد تقليص حصة الشركة من المحروقات والظلم الواقع عليها، والشركة تمد أكثر من 70‎%‎ من المدن الليبية بالمحروقات.

من جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي المبروك سلطان في تصريحات لـ 218 إن مجلس الإدارة في المنطقة الشرقية موجود في السابق وما حصل هو إعادة تشكيل وبحسب القانون فإن شركة البريقة تتبع المؤسسة التابعة للحكومة المؤقتة.

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