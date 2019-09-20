افتتاح مصرف اليقين التجاري احد المؤسسات المصرفية الرائدة .

أفتتح صباح أمس الخميس بطرابلس مصرف اليقين التجاري أحد المؤسسات المصرفية الرائدة التي ستساهم في تنمية الاستثمار الاقتصادي ودعم وتسهيل عمليات التمويل والاستثمار سواء للشركات أو المشاريع المصغرة والمتوسطة وسيكون مقره وإدارته الرئيسية بمدينة سبها.

وتخلل احتفالية الافتتاح التي أقيمت بفندق كورنثيا العديد من الكلمات التي أشادت بالدور المصرفي في دعم ومساندة و تفعيل الاقتصاد الوطني الليبي وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق الرفاهية والنفع للجميع.

وحضر الاحتفالية عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية العامة والخاصة من مختلف المدن الليبية وبعض المختصين والمهتمين بالجانب الاقتصادي ورجال الأعمال وعدد من المدعوين.

ويذكر أن تأسيس مصرف اليقين انطلقت من مدينة سبها ويشتغل بأحدث التقنيات المصرفية في جميع فروعه.

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