الهيئة العامة للكهرباء تنوه عن خروج محطة مفترق الطرق في مدينة شحات

شحات 20 سبتمبر 2019 (وال) – صرّح المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء، والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس “ربيع خليفة “أنه سيتم الخروج بمحطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك. ف) الموجودة في مدينة شحات عن الخدمة؛ وذلك لصيانة بعض المحولات وكذلك غسل المحطة بالكامل و تنظيف العوازل من الأتربة وتغيير بعضها.

وأوضح خليفة أن محطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك. ف)، هي التي تغذي رقعة جغرافية كبيرة في الجبل الأخضر, مشيراً أن هدف هذه الصيانة، هو حماية المحطة، ولتفادي الفصل فيها، أو خروجها عن العمل نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء، أن الصيانة ستبدأ صباح اليوم الجمعة، وستكون ساعات العمل عليها في حدود الأربع ساعات , مضيفاً أن المحطة تغذي جزءا كبيرا من مدينة البيضاء ومدينة شحات ومنطقة الفائدية والأبرق ولملودة والقبة وعين مارة وسوسة وبعض من المناطق الأخرى.

ونوه خليفة، أنه على كافة المواطنين القاطنيين في المدن والمناطق المذكورة، أخذ العلم بأن الكهرباء ستنقطع عليهم صباح اليوم (الجمعة) وفور انتهاء الصيانة سيتم إرجاع التيار الكهربائي (وال – شحات) م س / رس

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