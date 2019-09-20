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صنع الله: هذه أسباب عدم إرسال إمدادات وقود الطائرات للمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، استمرار إمدادات الوقود ومشتقاته في المنطقة الشرقية والوسطى.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريحات تليفزيوينة رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن كل ما روج في الفترة الماضية مجرد إشاعات وحملة إعلامية مضللة، والناس ستحكم من خلال توفر الوقود ومشتقاته في المحطات، بحسب قوله.

وبشأن إمدادات وقود الطائرات، قال صنع الله: “متوفرة وبكثرة”، مضيفا، أن هناك زيادة غير مبررة في استهلاك المنطقة الشرقية خلال العام الجاري بنسبة 80% عن معدله العام الماضي.

وتابع: “في الفترة من 1 يناير إلى 1 سبتمبر 2018، سجل استهلاك المنطقة الشرقية 26 مليون لتر، بينما سجل خلال نفس الفترة من العام الحالي 48 مليون لتر، هناك استعمالات سيئة قد تكون تهريب، لذلك لم يتم إرسال وقود طائرات إلا بمعدل العام الماضي”

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • افضل شئ نقل تبعية مؤسسات الهلال النفطى للحكومة المؤقتة وايداع العائد فى مصرف البيضا المركظى لحرمان المليشيات الارهابية وزعيمهم ما يسمى صنع الله وهو من صنع اخوان الشياطين ومكانه محجوز فى زفة طرابلس فى سيارات نقل الحيوانات فى طرابلس الى السجون ووسندعى سفهاء الدول الغربية وهذا ليس بدعة فقد راينا خضور سيالة ووزير خارجية تركيا فرح السودان بسقوط الخوان رغم ان البشير كان من الخوان وتابعا لهم هل رايتم اغبى من ذلك

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  • ولا صور الزفاف بين صنع الله والسفيرة الفرنسية عيب عليك ياصنع الله اتحشم كل بلد لها تقاليدها هما عندهم العيب مش عيب مثل اسطنبول الدعارة مقننة ولو رفعت ايدك لاعلى قليلا مش ها تزعل الاباحية عندهم عادى عندنا حبس ستة اشهر .

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  • صدق صنع الله هناك بشر في المنطقة الشرقية لا شرف و لا ضمير باعوا شرفهم مابالك الوقود و معروفين للخاص و العام

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