بلد المصدر والمنشأ تركيا…الرقابة على الأغذية يرفض سلع موردة

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة موردة نوع السلعة عسل مقوى العلامة التجارية “power active”.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن أسباب الرفض لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

ولفت المركز إلى أن الكمية 685 كرتونة، وبلد المنشأ والمصدر تركيا، ونقطة الوصول ميناء الخمس البحري.

وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أيضًا عن رفض شحنة موردة نوع السلعة حلوى مشكلة علامة تجارية “ROLL CANDY”.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن أسباب الرفض لوجود لون محضور استخدامه E102.

وأوضح المركز أن الكمية 74 كرتونة وبلد المنشأ والمصدر تركيا، ونقطة الوصول ميناء مصراتة البحري.

ورفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة موردة نوع السلعة حلوى ملبسة بالشوكلاتة وحلوى حجرية العلامة التجارية “HAPPY STONE + HAPPY BON”.

وبين مركز الرقابة أن أسباب الرفض للشحنة لوجود لون محضور أستخدامه E155 E102، لافتا إلى أن الكمية 247 كرتونة، وبلد المنشأ المصدر تركيا، ونقطة الوصول ميناء مصراتة البحري.

وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة موردة نوع السلعة حلقوم العلامة التجارية “EMIN TNT”.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن أسباب الرفض لوجود لون محضور استخدامه E155 E102.

وأشار المركز إلى أن الكمية 213 كرتونة بلد المنشأ تركيا والمصدر تركيا، ونقطة الوصول ميناء مصراتة البحري.

وأعلن المركز أيضًا عن رفض شحنة موردة نوع السلعة شوكولاتة حبيبات العلامة التجارية “Magicbon”.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن أسباب رفض الشحنة لوجود لون محضور E102.

وأفاد المركز أن الكمية 45 كرتونة، وبلد المنشأ والمصدر تركيا، ونقطة الوصول ميناء مصراتة البحري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24