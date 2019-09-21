“مالية الوفاق”.. تحضيرات مُستمرة لاعتماد ميزانية 2020

عقدت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني اجتماعها السادس عشر لمناقشة ميزانية العام المقبل، في إطار تحضيراتها المُستمرة لاعتمادها.

وبحسب ما ورد في حساب الوزارة بموقع التواصل فيسبوك فإن الاجتماع تطرق لميزانية الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالإضافة إلى ميزانية صندوق الزكاة ومعهد الخطابة والإمامة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية.

وكانت اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية في حكومة الوفاق قد ناقشت الخميس الماضي ميزانيات كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للموارد المائية بالإضافة إلى هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

وكان ديوان المحاسبة قد شدد في وقت سابق على ضرورة تقديم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها تقديرات ميزانيتها للعام المقبل بغرض مناقشتها.

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