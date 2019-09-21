ترامب يُصعّد حرب الرسوم التجارية مع الصين

على الرغم من المغريات المالية المطروحة أمام أمريكا والتي تبلغ 100 مليار دولار نتيجة الرسوم المفروضة على بعض السلع، اتخذت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب قرارا بإلغاء الرسوم على 437 نوع من السلع.

وتضمّنت السلع المشمولة بالقرار معدات إلكترونية دقيقة وبعض الصناعات المتعلقة بأجهزة الحاسوب وبعض الصناعات الخشبية ومصابيح كهربائية.

ترامب بدوره قال أمام الصحفيين في البيت الأبيض إن إدارته غير ملزمة بإبرام أي اتفاق مع الجانب الصيني مشددا في ذات الوقت على أن العلاقة التجارية بين البلدين وثيقة وأن المفاوضات في هذا الجانب تسير بالشكل المطلوب.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تبحث عن اتفاق جزئي بل كل الاهتمام يتجه نحو التفكير في اتفاق تجاري كلي مع الجانب الصيني.

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