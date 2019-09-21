انتعاشة طفيفة للدينار مع بداية تداولات السوق السوداء

صعد الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء مع عودة التداولات اليوم السبت، وتأتي هذه الارتفاعات بعد أن سجل الدينار خسائر أمام الدولار واليورو خلال الفترة بين يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع الماضي قبل أن يُحقق انتعاشة وصلت لسعره أمام الجنيه المصري والليرة التركية والدينار التونسي.

وصعد الدينار أمام الدولار عند الساعة 14:30 اليوم بمقدار قرشين حيث بيع الدولار في سوق المشير بطرابلس عند 4.31 دنانير أما اليورو فقد هبط أمام الدينار بمقدار 3 قروش وبيع في سوقي طرابلس وزليتن عند 4.70 دنانير.

حالة الانخفاض هذه شملت الذهب عيار 18 كسر الذي انخفض بمقدار دينار وبيع الغرام بـ 153 دينار أما على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا فقد انخفضت الليرة التركية مقدار قرش واحد وبلغت 75 قرشا أمام الدينار.

هذه التراجعات ضغطت أيضا على الجنيه المصري الذي بيع اليوم على الحدود الليبية المصرية بـ 25 قرشا وفقد الدينار التونسي قرشا واحدا من قيمته وبيع على المنطقة الحدودية راس جدير بـ 1.50 دينار.

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