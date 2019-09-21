بحضور معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور عبد السلام البدري .. إعادة افتتاح مصرف الوحدة فرع السوق بعد صيانته

بنغازي 21 سبتمبر 2019 (وال)- افتتحت إدارة مصرف الوحدة اليوم السبت، فرع السوق بعد إعادة صيانته بسبب الأضرار التي لحقت به بسبب التنظيمات الإرهابية.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بحضور، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، والمحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، ومدير إدارة المصرف السيد مرعي البرعصي، ومدير إدارة الفروع بالإدارة السيد فوزي جدولة، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

كما حضر حفل الافتتاح مديري فروع مصارف الوحدة، ورؤساء الأقسام بالمصارف، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية عقيد أسامة الدرسي، ومدير شركة برقة للمقاولات أحمد سليم.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – “دعينا لحضور احتفالية افتتاح مصرف الوحدة فرع السوق، الذي عاد من جديد للحياة بحلته الجديدة، وأشكر إدارة مصرف الوحدة على المجهودات التي تقوم بها لإعادة أعمار فروعها”.

من جهته، قال مدير إدارة مصرف الوحدة السيد مرعي البرعصي، “افتتحنا بفضل الله وفضل القوات المسلحة الليبية فرع الوحدة الصابري، بعد إغلاقه دام لفترة طويلة بسبب الحرب على الإرهاب، وندعو الله الرحمة للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لكي تعود من بنغازي إلى الحياة من جديد”.

من جهة أخرى، قال مدير فرع الوحدة السوق السيد خالد المكحل، إن “المصرف سيكون مفتوحًا من يوم الغد الأحد، لاستقبال الزبائن في استلام معاملات البطاقات الذكية، ومعاملات أرباب الأسر”.

وأشار المكحل إلى أنه خلال الفترة القليلة القادمة، ستكون السيولة النقدية متاحة أمام الزبائن. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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