مراقب الاقتصاد بوادي زمزم يُوزع الدفعة السادسة من مادة الدقيق على مخابز المدينة

وادي زمزم 21 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر مراقب الاقتصاد ببلدية وادي زمزم، كشفًا بأسماء المخابز يتضمن عدد “4” مخابز في المدينة، تمهيدًا لتوزيع الدفعة السادسة من مادة الدقيق.

هذا وجاء ذلك في كتاب موجه إلى مدير صندوق موازنة الأسعار أجدابيا – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- تضمن كشف بأسماء المخابز الأربعة، بحيث يتم صرف كمية من مادة الدقيق المخصصة للمدينة من وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة البالغ عدده “2100” كيس.

ويشير الكتاب إلى أن المخابز هي : مخبز الغرانية عدد 500 كيس، مخبز وادي بي عدد 510 كيس، مخبز أم التمام عدد 480 كيس، مخبز القداحية عدد 610 كيس. (وال- وادي زمزم) ر ت

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