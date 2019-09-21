اجتماع مهم ينتظر قطبي “المركزي” في تونس

قال مصدر مطلع يعمل في مصرف ليبيا المركزي، لقناة “218” إن إدارتي المقاصة في قطبي المصرف في طرابلس والبيضاء، سيعقدان اجتماعا موسعا يوم 30 من الشهر الجاري في تونس برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

واشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع كان مقررا عقده يوم 17 من الشهر الحالي قبل أن يتم تأجيله للموعد اللاحق.

وقال المصدر إن الاجتماع سيناقش إمكانية قبول إدارة المقاصة في مركزي طرابلس ودائع وصكوك المصارف التجارية في المنطقة الشرقية التي بلغت، بحسب المصدر، 28 مليار دينار مقابل 22 مليار لمصارف المنطقة الغربية.

وأوضح أن التأخر في قبول حوالات المصارف التجارية أو التأخر في قبول صكوك المصارف التجاري لدى إدارة المقاصة سيؤثر على منح أرباب الأسر ومبيعات النقد الأجنبي للمصارف المعنية بالأمر.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن فشل الاجتماع الذي سيعقد بين إدارتي المقاصة في مركزي البيضاء وطرابلس سيكون له “عواقب وخيمة” على مصارف المنطقة الشرقية والقطاع المصرفي ككل.

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