مصرف الوحدة يُعيد افتتاح فرع “السوق” في بنغازي

أعادت إدارة مصرف الوحدة افتتاح فرع السوق، أمس السبت، بحضور نائب رئيس الوزراء، عبد السلام البدري، ومحافظ المصرف المركزي فرع البيضاء، علي الحبري.

وأثنى الحبري خلال الاحتفالية التي أُقيمت بمناسبة الافتتاح، على الجهود التي بذلتها إدارة مصرف الوحدة لإعادة افتتاح فرع السوق، بعد الاهتمام بصيانته وترميمه عقب الأضرار الجسيمة التي تعرض لها فترة الحرب على الإرهاب.

بدوره، قال مدير فرع الوحدة السوق خالد المكحل، إن “المصرف سيبدأ باستقبال الزبائن لاستلام معاملات البطاقات الذكية، ومعاملات أرباب الأسر”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وطمأن مدير الفرع خلال حديثه عملاء مصرف الوحدة “السوق” بأن السيولة النقدية ستتوفّر خلال فترة قريبة ليُساهم المصرف بدوره في حل أزمة السيولة.

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