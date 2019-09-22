ليبيا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2019.. “لا جديد”

استقر مركز ليبيا في المركز قبل الأخير على مستوى دول العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية ضمن التقرير السنوي لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الدولي.

وسجلت ليبيا مزيداً من الانخفاض في درجتها ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية حينما وصلت إلى 4.45 نقطة.

وكانت ليبيا العام الماضي جاءت بنفس المرتبة مع درجة أفضل بنسبة طفيفة (4.74 نقطة)، بينما في عام 2016 بلغت 5.6 درجة.

وعالمياً جاءت ليبيا في المركز 161 لتكون ثاني أسوأ دولة في التصنيف الذي شمل 162 دولة، وفي المركز الأخير جاءت فنزويلا.

ويعتمد التقرير السنوي على خمسة عناصر لقياس المؤشر وهي حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع، والعنصر الثاني هو القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية، والثالث القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية، والعنصر الرابع حرية التجار على المستوى العالمي، والخامس يتمثل في تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري.

وحصلت ليبيا في حجم الإنفاق الحكومي على 3.65 درجة لتحتل المركز 160 على العالم في هذا المجال، وفي مؤشر القانون التجاري والاقتصادي وحقوق الملكية حصلت ليبيا على 3.58 درجة لتأتي في المركز (147) عالمياً.

أما في مؤشر السلامة المالية وسهولة الحصول على النقد والتسهيلات المالية فحققت ليبيا المركز 154 على العالم بدرجة 6.5 بعدما كانت العام الماضي 5.6 درجة.

وفي مؤشر “حرية التجارة الدولية” حصلت ليبيا على درجة 2.35 في المركز 161 عالمياً، ودرجة 6.16 بالمركز 137 عالمياً في مؤشر الهيكل القانوني.

وفي نظرة المؤشر المستقبلية لليبيا أوضح التقرير أن البيانات لا تُنبئ بحدوث تغيير يُذكر في المستقبل القريب كما أن استمرار العنف والاضطرابات يُشكّل تهديداً للحرية الاقتصادية.

عربياً وضع المؤشر الأردن في صدارة الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية، وحققت البحرين قفزة قوية بلغت 18 مركزًا لتأتي في المرتبة الـ43 عالميًا، وفي المركز الثاني عربيًا، وفي المرتبة الـ50 عالمياحلت دولة دولة الإمارات العربية المتحدة وعربيا في المركز الثالث.

كيفية احتساب الدرجات

تم احتساب التصنيف الكلي للمؤشرات الخمس بالتقرير من خلال أخذ متوسط مجموع نقاط العناصر الخمسة حيث تم ترتيب كل مكون من المكونات على مقياس مدرج من صفر إلى 10 .

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