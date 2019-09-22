مصر تحقق قفزات كبيرة في مؤشرات السياحة

حوّلت مصر، بلد الأهرامات، نفسها إلى أهم الوجهات السياحية بالشرق الأوسط، فبالإضافة إلى آثارها المميزة فهي تتمتع أيضا بمقومات طبيعية خلابة تعتبر مصدرا مهما لجذب السائحين.

وذكر منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 في تقرير الشهر الجاري أن مصر رابع أعلى نمو في معدلات الأداء على مستوى العالم في مؤشر تنافسية السفر والسياحة متقدمة 9 مراكز، فبعد أن كان القطاع السياحي المصري في المرتبة الـ74 أصبح الآن في المركز 65 عالميا.

وقفزت مصر على مستوى استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، حيث احتلت المركز الخامس بعد أن كانت في المركز الـ60، كما كشف التقرير أن مصر تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال.

كانت مصر الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية، كما أكد التقرير أن الحكومة المصرية تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها.

يذكر أن النتائج الإيجابية لهذا التقرير ترجع للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة للتطوير القطاع على خلفية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع السياحي الذي أطلقته الوزارة وأصرت على تنفيذ محاوره حيث ترتكز رؤيته على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية ترفع من القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر بالإضافة إلى أنها تتمتع بكافة مقومات السياحة البحرية والصحراوية والطبيعية فهي تتميز بأسعارها التنافسية بالمقارنة مع دول كثيرة.

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