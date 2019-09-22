شركة الكهرباء فرع ترهونة تواصل أعمال صيانة الإنارة في المدينة

ترهونة 22 سبتمبر 2019 (وال)- تواصل فرق الصيانة التابعة لقسم الإنارة في الشركة العامة للكهرباء فرع ترهونة، أعمالها بمختلف مناطق المدينة.

وقال رئيس قسم الإنارة بالشركة صلاح اغربيل إنه تم توزيع خطة العمل للمكتب على عدد مراحل، حيث تم إنجاز منها في الفترة الماضية، والباقي العمل بها مستمر حتى يتم إنارة الأعمدة بالكامل في مختلف الشوارع ومرافق المدينة.

وأضاف صلاح اغربيل أن “أعمال الصيانة تتم بعدة صور، وأحيانًا يحتاج إلى تغيير المصباح الكهربائي، وأحيانًا يحتاج إلى تنظيم المنظومة، وأحيانًا أخرى يحتاج إلى تغيير العمود بالكامل”.

وأشار صلاح اغربيل إلى أن القسم يحتاج إلى الدعم من سيارات ومعدات، يتطلب العمل علي توفيرها، حتى يتم إنجاز كامل العمل بالمدينة وضواحيها، مثلا منطقة سيدي الصيد، منطقة الخضراء، منطقة الداوون، وغيرها من المناطق داخل مدينة ترهونة. (وال- ترهونة) ع ع

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