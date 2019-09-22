الفاو: دول من بينها ليبيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية

أفاد تقرير نشرته منظمة الزراعة الدولية “الفاو” أن 41 بلدا من بينها ليبيا ما تزال بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب النزعات التي تشهدها.

وأوضح تقرير المنظمة، أن النزاعات تُعد السبب الرئيسي لارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في عدد من البلدان بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية التي تؤثر بشدة على توافر الغذاء والوصول إليه لملايين الأشخاص.

وأضاف التقرير أن ما يقرب من نصف البلدان الـ41، التي تعاني من اضطرابات مدنية أو نزاعات كاملة، تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية في حين أن البعض منها يواجه ضغوطاً شديدة على الموارد بسبب التدفق الكبير للاجئين من البلدان المجاورة التي تعاني من الاضطرابات.

يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “الفاو”، أعلنت في نوفمبر من العام الماضي، تخصيص صندوق الأمم المتحدة للطوارئ بربع مليون دولار لمساعدة ليبيا في التصدي للأمراض الحيوانية المعدية للإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية