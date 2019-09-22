دولة رئيس مجلس الوزراء يطلع على خطة عمل الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية بعد تعيين رئيس جديد

بنغازي 22 سبتمبر 2019 (وال)- أطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد، على خطة عمل الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية بعد تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها.

هذا وناقش دولته خلال لقاء عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس سالم عبد الله محمد، آليات تنفيذ خطة العمل المقدمة من قبله بعد تكليفه مؤخرًا برئاسة الهيأة.

وبحث دولة الرئيس أيضًا الأوضاع الحالية للهيأة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تُواجه سيّر عملها، وآليات حلحلتها من خلال الخطة الموضوعة لهذا الشأن. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال