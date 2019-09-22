“صعود طفيف” للدينار أمام العملات الأجنبية

أنهت العملات الأجنبية في السوق السوداء تداولاتها في مدينتي زليتن وطرابلس الأحد، على انخفاض طفيف أمام الدينار.

وفقد الدولار قرشين من قيمته وتم تداوله مع ساعات المساء بـ4.29 دنانير، أما اليورو فقد انخفض قرشا واحدا وبيع في سوق المشير بمدينة طرابلس بـ4.69 دنانير.

ولم تؤثر هذه الانخفاضات على سعر غرام الذهب عيار 18 كسر، حيث حافظ على سعره عند 153 دينارا للغرام.

أما العملات العربية والأجنبية فقد استقرت لليوم الثاني على التوالي، وبيع الجنيه المصري على الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا للجنيه، واستقر الدينار التونسي عند 1.5 دينار، أما الليرة التركية فقد استقرت هي الأخرى عند 75 قرشا لليرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية