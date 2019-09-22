دول غربية كبرى تؤكد دعمها لمؤسسة النفط

أكد سفراء دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى جانب الإمارات، دعمهم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بصفتها المؤسسة الوحيدة الشرعية في البلاد.

وشددت هذه الدول في بيان مشترك الأحد، على ضرورة توحيد المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، بدلا من تقسيمها بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأبدى سفراء الدول المذكور في السياق نفسه دعمهم بشكل كامل للمؤسسة الوطنية للنفط ودورها الحاسم نيابة عن جميع الليبيين، وفق نص البيان.

وأعلن الأيام الماضية مجلس إدارة المؤسسة رفضه تعيين “الحكومة المؤقتة” مجلس إدارة موازٍ لشركة البريقة، مشددا على أن وحدة المؤسسة والشركات التابعة منصوص عليهما في القانون الليبي، وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد بيان في 12 من الشهر الجاري لأعضاء مجلس الأمن، أن موارد النفط الليبية تحتاج أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وأن حكومة الوفاق الوطني تحتفظ بالإشراف الوحيد على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، مع ضمان التوزيع العادل.

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