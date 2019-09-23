أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدّينار اللّيبي اليوم الإثنين بالسّوق الموازي

بنغازي 23 سبتمبر 2019 (وال) – سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات أرباب الأسر، مقابل الدينار الليبي، في تعاملات السوق الموازي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019، خلال آخر تحديث لأسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.285 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.26 دينار

اليورو 4.66 دينار

الجنية الإسترليني 5.21 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.50 دينار

الجنية المصري 0.26 دينار

الدولار الكندي 2.83 دينار

الدينار الأردني 6.05 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.285 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ153 دينار

كسر الفضة 1.95 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.85 دينار

دولار بشيك المصدق 4.39 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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