الأمان يرفع سقف السحب ببطاقة الفيزا إلى آلاف دولار يوميا

أعلن مصرف الأمان، الاثنين، رفع سقف السحب الدولي ببطاقة

الأغراض الشخصية ” فيزا” أو “ماستر” إلى 5 آلاف دولار يوميا

والشراء 500 دولار يوميا.

ورفع المصرف وفق ما نشر على صفحته الرسمية، سقف السحب

بصك أو بشيك شباك “قيد” إلى 80 ألف دينار أسبوعيا في جميع الفروع، مع

قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة والحوالات المحلية RTGS

من المصارف التجارية الأخرى.

وأشار المصرف إلى أن السحب من الصراف الآلي أصبح 2000

دينار أي ألف دينار بواسطة البطاقة المحلية والألف الأخرى عبر خدمة السحب بدون

بطاقة Cardless الموجودة في تطبيق الصيرفة المباشرة Aman

Mobile.

يشار إلى أن

مصرف الأمان أعلن في الـ 4 من سبتمبر الحالي رفع سقف السحب المحلي بصك أو بشيك

شباك “قيد” إلى 70 ألف دينار أسبوعياً.

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