ارتفاعات جديدة بأسواق النفط

عاودت أسواق النفط اليوم الافتتاح من جديد بارتفاع في الأسعار أكثر من 1% وسط التوترات الشديدة في الشرق الأوسط والتي زادت بعد الهجمات على منشأتي نفط في السعودية.

وارتفع خام القياس العالمي عند جلسة افتتاح اليوم الاثنين بمقدار 76 سنتا إلى 65.50 دولارا للبرميل مرتفعا بنسبة مئوية تعادل 1.18 % فيما صعد خام الوسيط الأمريكي 64 سنتا أي ما يعادل 1.1 % إلى 58.73 دولارا للبرميل.

يشار إلى أن السعودية قد طمأنت باسترداد إنتاجها كسابق عهده نهاية الشهر الجاري غير أن شكوك العملاء والتجار مستمرة، خاصة أن الهجوم أدى لتوقف نصف إنتاج المملكة النفطي وهو الأمر الذي قد تسبب في ارتفاع الأسعار.

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