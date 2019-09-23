اللجنة المالية تعقد اجتماعها الـ17

واصلت اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية في حكومة الوفاق عقد اجتماعاتها التقابلية لليوم السابع عشر مع الجهات الممولة من الخزانة العامة؛ لمناقشة مشروع مقترح الميزانية العامة لسنة 2020 حيث كان اجتماعها الأخير مع ديوان وزارة الصحة والجهات التابعة لها.

وكانت اللجنة المالية الدائمة قد عقدت اجتماعها السادس عشر يوم الخميس الماضي، ضمن سلسلة اجتماعاتها الدائمة.

وناقش الاجتماع مشروع مقترحِ الميزانية العامة مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للموارد المائية بالإضافة إلى هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

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