اقتصاد

اللجنة المالية تعقد اجتماعها الـ17

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية في حكومة الوفاق عقد اجتماعاتها التقابلية لليوم السابع عشر مع الجهات الممولة من الخزانة العامة؛ لمناقشة مشروع مقترح الميزانية العامة لسنة 2020 حيث كان اجتماعها الأخير مع ديوان وزارة الصحة والجهات التابعة لها.

وكانت اللجنة المالية الدائمة قد عقدت اجتماعها السادس عشر يوم الخميس الماضي، ضمن سلسلة اجتماعاتها الدائمة.

وناقش الاجتماع مشروع مقترحِ الميزانية العامة مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للموارد المائية بالإضافة إلى هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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