مصرف الوحدة يُطلق خدمات إلكترونية جديدة في الجبل الأخضر

بنغازي 23 سبتمبر 2019 (وال)- كشف مساعد مدير وحدة التسويق بمصرف الوحدة أحمد التركي، عن إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية لزبائن المصرف.

وقال أحمد التركي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن إدارة المصرف بدأت فعليًا في إطلاق خدمة الوحدة أعمال، وخدمة البوابة الإلكترونية، وخدمة التيلي بانك، في كافة فروع منطقة الجبل الأخضر البالغ عددها 10 فروع، وذلك بناء على تعليمات مدير عام مصرف الوحدة السيد مرعي البرعصي.

وأضاف أحمد التركي أنه تم إطلاق الخدمات في فروع: البيضاء، شحات، الأبرق، وأنه سيتم خلال الأسبوع الجاري إطلاقها في فروع الأخرى.

وأشار أحمد التركي إلى أنه بإمكان الزبائن بداية من يوم غد، الحصول على هذه الخدمات في الفروع المذكورة.

يُشار إلى أن مصرف الوحدة كان قد أطلق عدة خدمات خلال المدة الماضية، بينها : خدمة التمويل بالمرابحة الإسلامية، خدمة فتح حسابات استثمارية للشركات الخاصة والعامة. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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