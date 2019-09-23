دولة رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارين بمنح الإذن لوزارة المالية والتخطيط

بنغازي 23 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني اليوم الإثنين، قرارين بمنح الإذن لوزارة المالية والتخطيط.

هذا وتضمن القرار الأول رقم ( 644 ) لسنة 2019م بمنح إذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ مالي وقدره 332.801.000 دينار ليبي لصالح ديوان مجلس الوزراء، لتغطية قيمة المستخلص الأول ختامي المتعلق بالعقد رقم 2018/8 م الخاص بتنفيذ خزان مياه أرضي تجميعي سعة 400 م / المدرسة شهداء الخرص عين مارة، وبالخصم من الإعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019 م، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقًا للنظم واللوائح السارية.

وفي القرار الثاني رقم ( 645 ) لسنة 2019م بمنح إذن لوزارة المالية والتخطيط، بتسييل مبلغ مالي وقدره 236.024.000 دينار ليبي، لصالح المؤسسة الوطنية للموارد المائية، لغرض تغطية قيمة المستخلص الأول ختامي المتعلق بالعقد رقم 2018/114م، الخاص بمشروع حفر وتجهيز زاوية القصرين ببلدية ساحل الجبل الأخضر، وبالخصم من الإعتمادات المالية لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة السنة 2019 م، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقًا للنظم واللوائح السارية. (وال- بنغازي) س م/ ر ت

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