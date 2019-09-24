اهتمام أميركي بتعزيز الشفافية المالية في ليبيا

اجتمع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، السبت الماضي، بمقر إقامته في تونس.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية المالية في ليبيا، إضافة إلى أولوية ضمان تحسين الأوضاع المالية لليبيين، بحسب ما ذكرته السفارة الأمريكية، التي أعلنت عن الاجتماع بعد مرور 3 أيام عن موعد انعقاده.

يُشار إلى أن وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق كانت قد بدأت أعمال مناقشة ميزانية عام 2020 منذ نحو 4 أسابيع، وكثّفت منذ ذلك الحين، لقاءاتها مع الأطراف المعنية.

وكان المجلس الرئاسي قد وافق في مارس الماضي على اعتماد الترتيبات المالية لعام 2019 وسداد الدين العام ليكون الاعتماد بقيمة 46.8 مليار دينار فضلا عن 5 مليارات أخرى لبرامج ومشروعات إنمائية.

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